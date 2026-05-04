Camera di Commercio | prezzi all' ingrosso stazionari a Parma

Il 29 aprile 2026 si è svolta a Parma una riunione delle Commissioni tecniche della Camera di commercio dell’Emilia, dedicate alla rilevazione dei prezzi all’ingrosso di vari prodotti come foraggi, granaglie, farine, creme fresche, formaggi e salumi. La seduta si è tenuta presso la sede locale dell’ente e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle diverse categorie coinvolte nel settore.

Si è tenuta il 29 aprile 2026, presso la sede di Parma della Camera di commercio dell’Emilia, la riunione delle Commissioni tecniche preposte alla rilevazione dell'andamento dei mercati per foraggi, granaglie, farine, zangolato di creme fresche, formaggi e salumi.Per quanto riguarda i comparti.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Camera di commercio Emilia, prezzi all’ingrosso stabili a ParmaLa sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia ha ospitato il 24 aprile 2026 le Commissioni tecniche incaricate di monitorare l’andamento dei... Prezzi all'ingrosso a Parma: invariati per salumi e formaggiLa seduta del 6 marzo presso la sede parmense della Camera di commercio dell’Emilia ha delineato un panorama economico all’insegna della stabilità. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Camera di Commercio: prezzi all'ingrosso stazionari a Parma; Mercato locale e listino prezzi: La resilienza di prodotti tipici e derivati industriali garantisce stabilità; Grano, prezzi troppo bassi rispetto ai costi di produzione: Governo dia risposte al comparto pugliese; Prezzi all'ingrosso stabili a Parma. Prezzi all'ingrosso stabili a ParmaParmigiano Reggiano stabile, frumento duro in rialzo e cali per le creme per burrificazione, il frumento tenero bio e la crusca ... gazzettadiparma.it La Camera di Commercio analizza i prezzi Equilibrio per le categorie di riferimentoLa seduta della Camera di commercio dell’Emilia, svoltasi a Piacenza il 23 aprile 2026, ha esaminato l’andamento del listino prezzi, uno strumento ... piacenzasera.it L’analisi dell’Osservatorio economico della Camera di Commercio. Tra i settori traina il turismo seguito da servizi alle imprese, commercio e manifatturiero #Economia #Nuoro - facebook.com facebook S.A.R.I. è un servizio online gratuito per gli adempimenti del Registro Imprese. Per saperne di più, consulta il sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma rm.camcom.it/pagina230_moda… x.com