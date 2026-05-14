eBay lancia le aste live anche in Italia | un minuto per fare le offerte in diretta su moda vintage e carte collezionabili

eBay ha introdotto le aste live anche in Italia, offrendo agli utenti la possibilità di fare offerte in tempo reale su prodotti di moda, vintage e carte collezionabili. La novità permette di partecipare a sessioni di un minuto per sferrare le proprie offerte durante le dirette online. Lorenzo Leonardi, responsabile delle categorie live in Italia, ha commentato che questa funzionalità rappresenta un ritorno alle origini della piattaforma, segnando un importante debutto per la sua nuova modalità di vendita.

«Con il live shopping Ebay torna un po’ alle sue radici»: così Lorenzo Leonardi, Category Manager Live Italy di Ebay, ha descritto il più importante evento di debutto della nuova piattaforma. Si tratta dell ’approdo in Italia di un modo di fare ecommerce nato in Asia (soprattutto in Cina) e popolarizzato per il mondo occidentale negli Stati Uniti. Funziona così: durante un evento di Ebay Live, un prodotto viene presentato in diretta streaming e gli spettatori possono fare offerte per acquistarlo. Il prezzo di partenza è solitamente molto basso e quello finale ha una probabilità di essere leggermente inferiore a quello di mercato. A completare l’evento di debutto c’era il doppiatore e influencer Maurizio Merluzzo (909. 🔗 Leggi su Open.online

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