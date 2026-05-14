E45 nel caos tra cantieri e incidenti l' affondo del Pd | Governo e Anas ignorano il territorio
Negli ultimi giorni, la strada E45 è stata interessata da numerosi cantieri che hanno causato notevoli disagi alla circolazione, con ripercussioni sia sui residenti che sulle attività economiche locali. La situazione si è complicata ulteriormente a causa di alcuni incidenti lungo il tratto interessato, aggravando la tensione tra automobilisti e operatori del settore. Il Partito Democratico ha criticato duramente le decisioni del governo e di Anas, accusandoli di non aver preso provvedimenti adeguati per gestire le problematiche del territorio.
In questi giorni la presenza dei cantieri stradali lungo la E45 sta nuovamente mettendo a dura prova la viabilità del tratto appenninico con gravi disagi per cittadini e imprese. Nella giornata di martedì a causa di un incidente, la viabilità è andata in tilt per ore, “un film già visto purtroppo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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