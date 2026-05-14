E45 nel caos tra cantieri e incidenti l' affondo del Pd | Governo e Anas ignorano il territorio

Negli ultimi giorni, la strada E45 è stata interessata da numerosi cantieri che hanno causato notevoli disagi alla circolazione, con ripercussioni sia sui residenti che sulle attività economiche locali. La situazione si è complicata ulteriormente a causa di alcuni incidenti lungo il tratto interessato, aggravando la tensione tra automobilisti e operatori del settore. Il Partito Democratico ha criticato duramente le decisioni del governo e di Anas, accusandoli di non aver preso provvedimenti adeguati per gestire le problematiche del territorio.

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In questi giorni la presenza dei cantieri stradali lungo la E45 sta nuovamente mettendo a dura prova la viabilità del tratto appenninico con gravi disagi per cittadini e imprese. Nella giornata di martedì a causa di un incidente, la viabilità è andata in tilt per ore, “un film già visto purtroppo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento E45 nel caos tra cantieri, pomodori spiaccicati e tir di traversoSulla E45 ormai manca solo che ci mettano il banco del mercato e poi siamo a posto. E45 nel caosGrossi disagi alla viabilità in Altotevere per la chiusura della E45 nel tratto tra Verghereto e Valsavignone, nel territorio di Pieve Santo Stefano, dopo un incidente che ha coinvolto due mezzi pesan ... teletruria.it Riaperta la E45 dopo scontro tra camion di pomodori e un altro mezzo pesante. Mattinata tiltRiaperta la E45 tra Valsavignone e Verghereto sul confine tra le province di Arezzo e Forlì Cesena. Lo comunica Anas. Per rimuovere i mezzi incidenti hanno lavorato una squadra dei Vigili del Fuoco de ... corrierediarezzo.it