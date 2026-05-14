È ripartito il treno della legalizzazione per il suicidio medicalmente assistito
Nelle ultime settimane, il dibattito sulla legalizzazione del suicidio medicalmente assistito è tornato in primo piano. Le discussioni si concentrano sulla possibilità di regolamentare questa pratica, che consente a chi si trova in condizioni di grave sofferenza di terminare la propria vita con l’aiuto di un medico, sotto tutela normativa. La questione ha riacceso le polemiche e alimentato nuovi confronti tra sostenitori e oppositori, mentre le autorità competenti si trovano ad affrontare le implicazioni di una eventuale regolamentazione.
Purtroppo, in questi ultimi giorni, è ripartito l’assurdo treno della legalizzazione del suicidio attraverso assistenza medica, con la garanzia dello Stato. C’è da rimanere senza parole di fronte all’idea che si possa pensare di rendere legale - quindi, protetto dal diritto, da una legge ad hoc - un evento sempre tragico come il suicidio. Siamo al confine della follia, tanto più grave e drammatica perché tutelata dal potere dello Stato, di portare nell’empireo dei grandi valori umani - come libertà, uguaglianza, salute, vita - un evento doloroso, ma pur sempre assolutamente negativo, come il suicidio. Non si tratta di esprimere giudizi... 🔗 Leggi su Laverita.info
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