A metà maggio la Toscana si trova a fare i conti con condizioni meteorologiche insolite, tra pioggia, vento e neve nelle zone dell’Appennino. Le temperature e le precipitazioni hanno portato a un clima che ricorda più quello di ottobre che quello della stagione primaverile. Le previsioni indicano che potrebbero esserci cambiamenti nelle prossime ore, ma al momento le giornate sono caratterizzate da condizioni meteo inaspettate per questo periodo dell’anno.

Firenze, 14 maggio 2026 – Altro che primavera inoltrata. In Toscana l’ombrello resta il compagno inseparabile di queste giornate. Insomma, un maggio dal sapore quasi autunnale, tra piogge improvvise, vento forte, cieli grigi e temperature sotto la media. Non solo. Nel fine settimana potrebbe tornare addirittura la neve in Appennino. Le previsioni del Lamma. Secondo le previsioni del consorzio Lamma, già oggi, giovedì 14 maggio, la regione si è svegliata sotto un cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso, con precipitazioni concentrate soprattutto sulle zone nord occidentali, tra Lunigiana, Garfagnana e aree montuose. A rendere il quadro ancora più movimentato ci pensano i venti di libeccio, moderati ma con rinforzi decisi lungo la costa centro-settentrionale e sui rilievi appenninici.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ maggio, ma sembra ottobre. Meteo Toscana: pioggia, vento e neve in Appennino. Ma tra poco (forse) cambia tutto

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