Nel mondo del wrestling, il debutto di Jacob Fatu ai livelli più alti ha suscitato interesse. Dopo aver iniziato con buone prestazioni nella stable di Solo, la sua presenza si è un po’ affievolita a causa di un infortunio. Tuttavia, il suo primo esame tra i protagonisti si è concluso positivamente, aprendo la strada a ulteriori opportunità. La sua performance ha dimostrato capacità che potrebbero portarlo avanti nel circuito.

Questo primo esame per Jacob Fatu ai piani alti non posso che promuoverlo. Non era scontato che facesse bene da sfidante: era partito molto bene nella stable di Solo ma, complice anche l’infortunio, l’entusiasmo nei suoi confronti era un po’ calato. In questa faida familiare contro Roman invece è in grande spolvero, mostrando un’ottima forma fisica che per un personaggio dallo stile esplosivo come il suo è fondamentale. Non sono troppo favorevole alla ricostituzione di questa Bloodline 2.0, ma devo ammettere che la stable riesca anche in questa versione a dare spunti creativi. Anche agli inizi, quando Jey e Jimmy erano perplessi di fronte alla versione heel di Roman, gli hanno sempre portato rispetto.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - È il momento di riconoscere Fatu?

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Solo Sikoa Declares War After Jacob Fatu Uses Sacred Bloodline Death Grip

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