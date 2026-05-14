Dundalk-Shamrock Rovers venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21 si gioca la partita tra Dundalk e Shamrock Rovers, valida per il diciassettesimo turno della Premier League irlandese. La capolista, in trasferta contro la squadra neopromossa, affronta questa sfida con le formazioni ufficiali già annunciate. Le quote e i pronostici sono stati pubblicati, e gli appassionati attendono con interesse questa partita che vede la prima contro la penultima in classifica.

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Turno numero 17 di Premier League irlandese con la capolista Shamrock Rovers che è impegnata in casa del neopromosso Dundalk. I Lilywhites sono tornati in massima serie dopo un anno di purgatorio, vincendo in scioltezza il campionato grazie all’ottimo lavoro di mister Kilduff. L’obiettivo resta per forza la salvezza ma i 22 punti fatti in questo scorcio di campionato sono un ottimo bottino e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Dundalk-Shamrock Rovers (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video THE LOI POD: 'Dundalk... overachieving' | Shels in a relegation fight | Derry relieve the pressure Sullo stesso argomento Dundalk-Shamrock Rovers (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 17 di Premier League irlandese con la capolista Shamrock Rovers che è impegnata in casa del neopromosso Dundalk. Dundalk-Shamrock Rovers (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/h6UeLAu #scommesse #pronostici x.com Dundalk-Shamrock, birre fredde e notte bollente: lo streaming e le probabili formazioniDundalk-Shamrock Rovers, venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21:00, rappresenta uno degli incroci più interessanti del weekend in Irlanda ... msn.com