Dundalk-Shamrock Rovers venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 21 si gioca la partita tra Dundalk e Shamrock Rovers, valida per il diciassettesimo turno della Premier League irlandese. La squadra in testa alla classifica affronta in trasferta il team appena promosso. Le formazioni si preparano a scendere in campo, mentre le quote e i pronostici sono stati già pubblicati dagli esperti del settore. L'incontro si svolge in un momento di grande attesa per entrambe le formazioni.

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Turno numero 17 di Premier League irlandese con la capolista Shamrock Rovers che è impegnata in casa del neopromosso Dundalk. I Lilywhites sono tornati in massima serie dopo un anno di purgatorio, vincendo in scioltezza il campionato grazie all’ottimo lavoro di mister Kilduff. L’obiettivo resta per forza la salvezza ma i 22 punti fatti in questo scorcio di campionato sono un ottimo bottino e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Dundalk-Shamrock Rovers (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Shamrock Rovers-Derry City (venerdì 06 marzo 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiQuinto turno di Premier League irlandese che vede scendere in campo i campioni uscenti dello Shamrock Rovers impegnati in casa contro il Derry City. Si parla di: Live Dundalk - Bohemians - Campionato irlandese: Punteggi & Highlights Calcio - 08/05/2026; Sligo Rovers - Galway United: statistiche e dati partita.