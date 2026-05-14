Dopo 4 anni di governo per Meloni è ancora colpa degli altri L'underdog usa ancora il vittimismo

Dopo quattro anni di governo, il primo ministro ha risposto alle interrogazioni in Parlamento, descrivendo un Paese che funziona e attribuendo eventuali problemi al superbonus e alla guerra. Non ha riconosciuto responsabilità dirette o criticità interne, ma ha insistito sul fatto che le difficoltà derivano da fattori esterni o da politiche precedenti. La sua esposizione si è concentrata su elementi che, secondo quanto affermato, sono al di fuori del controllo diretto del governo.

Per la prima volta Meloni risponde alle interrogazioni raccontando un Paese che funziona e dove, se c'è qualche problema, è colpa del superbonus e della guerra.🔗 Leggi su Fanpage.it

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