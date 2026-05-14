Donne i numeri della violenza | 373 richieste d' aiuto aumentano i casi di maltrattamento

Nel territorio forlivese si registrano 373 richieste di aiuto da parte di donne vittime di violenza, un dato che evidenzia un aumento dei casi di maltrattamento rispetto al passato. Il presidio dedicato alla tutela delle donne si conferma come un punto di riferimento importante per chi cerca assistenza e supporto. I numeri raccolti mostrano una realtà ancora complessa, con molte donne che trovano nel centro un luogo di ascolto e intervento. La questione della violenza di genere rimane al centro dell’attenzione pubblica e istituzionale.

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Il presidio contro la violenza di genere nel territorio forlivese si conferma un punto di riferimento vitale. La Relazione 2025 del Centro Donna del Comune di Forlì scatta la fotografia di un fenomeno che non accenna a diminuire, ma che vede una comunità sempre più consapevole e pronta a chiedere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Violenza sulle donne: più di 200 richieste di aiuto in provincia di SondrioOltre 200 contatti in provincia di Sondrio, più di un centinaio in Valcamonica: sono significativi i numeri delle donne che nel 2025 si sono rivolte... Temi più discussi: Omicidi volontari, femminicidi e violenza di genere; Festa della Mamma 2026: Le Equilibriste, la maternità in Italia; ????????? | ???? ?????. ?????????. ??????. ????????????, ??????????????? ? ???????: ?????????? ? ????????? ?? ????????? - FIPE; Codice rosso. Ogni due giorni una donna va in pronto soccorso per violenze di genere. #Oggi #16aprile ricorre la Giornata Mondiale della #Prevenzione dell' #Alcolismo. ? L'allarme #ISS riguarda soprattutto i giovani,le donne e gli anziani. Per approfondire: tinyurl.com/5yffdccd . #iss #istsupsan #istitutosuperioredisanità #AlcoholPreventio x.com Violenza contro le donne a Milano. Ogni giorno più di 7 chiedono aiuto. Dal 2019 i numeri sono raddoppiatiSono 3.864 le donne seguite nel 2025 dai centri antiviolenza della Rete cittadina coordinata dal Comune di Milano, di cui 2.689 intercettate per la prima volta. Significa che in media oltre 7 donne al ... ilgiorno.it Sono i numeri (non i miti) a dire chi comandaLa litania irritante secondo cui «ormai le donne sono dappertutto» crolla, come spesso accade, sotto il peso dei numeri. La presenza femminile ai vertici delle imprese, della pubblica amministrazione, ... repubblica.it