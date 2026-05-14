Diritto alla salute e diritti di chi lavora negli appalti | inizia a San Giovanni la raccolta firme

A San Giovanni è partita una campagna di raccolta firme dedicata alla tutela del diritto alla salute e dei diritti dei lavoratori impiegati negli appalti. L'iniziativa coinvolge cittadini e rappresentanti di varie categorie che chiedono maggiore attenzione e protezione per le condizioni di lavoro e la salute sul posto di lavoro. La raccolta si svolge nel centro del paese e durerà per alcune settimane.

Arezzo, 14 maggio 2026 – . Il primo appuntamento sabato 16 in piazza Cavour a Saan Giovanni. Poi sarà la volta degfli altri comuni della provincia. Due raccolte di firme a sostegno di leggi d’iniziativa popolare su temi centrali per migliorare le condizioni delle persone dentro e fuori i luoghi di lavoro. Una riguarda il diritto alla salute, l’altra i diritti di chi lavora negli appalti, sia pubblici che privati. Il 15 e 16 maggio la Cgil darà il via alla campagna promossa insieme ad altre organizzazioni e associazioni della società civile. La Cgil provinciale aretina riunirà le sue assemblee generali il 15 maggio a San Giovanni Valdarno e inizierà la raccolta di firme il giorno dopo proprio in piazza Cavour.🔗 Leggi su Lanazione.it

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