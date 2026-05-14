Una proposta di legge punta a creare un nuovo dipartimento dedicato alla difesa civile, con l’obiettivo di raccogliere almeno 50.000 firme. La proposta solleva domande sulla capacità di un ente non armato di assicurare la sicurezza nazionale. La mobilitazione per sostenere questa iniziativa coinvolge gruppi di cittadini e associazioni che stanno promuovendo la raccolta delle firme. La questione si intreccia con il ruolo di questa struttura nel panorama della difesa del paese.

? Domande chiave Come può un dipartimento non armato garantire la sicurezza nazionale?. Chi sono i soggetti che guideranno questa mobilitazione per le firme?. Perché la Caritas sostiene un modello di difesa basato sulla nonviolenza?. Cosa accadrà se il traguardo delle 50.000 firme non verrà raggiunto?.? In Breve Obiettivo 50.000 firme entro metà settembre per presentare la proposta in Parlamento.. Iniziativa promossa dalla CNESC insieme alle Caritas italiane per l'Action Day.. Raccolta firme disponibile online tramite il portale difesacivilenonviolenta.org e link dedicato.. Proposta valorizza il Servizio Civile Universale come strumento di coesione sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa civile: serve un nuovo dipartimento, l’obiettivo è 50.000 firme

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