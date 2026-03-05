Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha diffuso nuovi filmati che ritraggono aerei decollati da una portaerei e diverse immagini di bombe e missili che colpiscono strutture militari in Iran. I video sono stati resi pubblici senza ulteriori commenti ufficiali e mostrano le operazioni militari in corso nella regione.

Il Dipartimento della Difesa Usa ha pubblicato nuovi video che mostrano aerei in decollo da una portaerei e bombe e missili che colpiscono attrezzature militari iraniane. Le immagini arrivano mentre l’Iran ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro Israele, le basi americane e i paesi della regione, come l’Azerbaigian, che ha accusato Teheran di averlo colpito con dei droni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, il nuovo video del Dipartimento della Difesa Usa

Trump annuncia attacco all'Isis in Nigeria, il video diffuso dal Dipartimento della Guerra Usa – Il video(Agenzia Vista) Nigeria, 26 dicembre 2025 “Stasera, su mia indicazione in qualità di Comandante in Capo, gli Stati Uniti hanno sferrato un attacco...

L’attacco Usa all’Isis in Nigeria: il video diffuso dal dipartimento della GuerraIl dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha diffuso il video di uno degli attacchi condotti in Nigeria.

In Iran le parole di Khamenei

OpenAI ha modificato il contratto appena firmato con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti per mettere nero su bianco un punto preciso: i suoi sistemi di intelligenza artificiale non potranno essere utilizzati per sorvegliare cittadini e residenti statunitensi, n - facebook.com facebook

Oracle annuncia che la Casa Bianca la incarica a usare la AI sui dati del governo federale, per operare sui dati sanitari Medicare e sui sistemi militari, autorizzati ai massimi livelli di sicurezza civile e del Dipartimento della Difesa. x.com