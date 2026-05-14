Dichiarazione dei redditi cambia tutto | nuove regole e scadenze per il 730

Da iltempo.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la stagione dichiarativa 2026, con l'apertura delle comunicazioni per il modello 730. Le persone fisiche possono inviare le proprie dichiarazioni a partire da oggi, con la possibilità di apportare eventuali modifiche fino al 30 settembre. Le nuove regole e scadenze sono state ufficialmente comunicate, segnando l'avvio della fase di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per quest'anno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Entra nel vivo la stagione dichiarativa 2026: da oggi al via l'invio del 730 ed eventuali modifiche, con deadline ultima al 30 settembre. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni - quasi il 60% - con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest'anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all'invio della dichiarazione con un'interfaccia intuitiva e parole semplici. Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.🔗 Leggi su Iltempo.it

dichiarazione dei redditi cambia tutto nuove regole e scadenze per il 730
© Iltempo.it - Dichiarazione dei redditi, cambia tutto: nuove regole e scadenze per il 730
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

TASSE CRYPTO E BITCOIN 2026: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE (33%, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ISEE)

Video TASSE CRYPTO E BITCOIN 2026: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE (33%, DICHIARAZIONE DEI REDDITI, ISEE)

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dichiarazione dei redditi 2026, via ai controlli del Fisco sulle spese mediche: le nuove regole sul 730

Modello 730, cambia tutto: quali sono le novità sulla dichiarazione dei redditiMancano pochi giorni (30 aprile) e il modello 730 sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e disponibile per tutti gli utenti.

Temi più discussi: Invio modello 730 precompilato: quando e come modificare la dichiarazione dei redditi; Dichiarazione 2026: cambiano le regole per detrazioni fiscali e figli a carico; Modello 730, da oggi al via le modifiche dei dati e gli invii; Scaglioni IRPEF 2026: cosa cambia quest’anno e quanto si risparmia davvero.

dichiarazione dei redditi cambia730 precompilato 2026, via all'invio: le novità del Fisco, come cambia la dichiarazione dei redditiEntra nel vivo la stagione dichiarativa 2026: da oggi al via l'invio del 730 ed eventuali modifiche, con deadline ultima al 30 settembre. In ... iltempo.it

dichiarazione dei redditi cambia730 precompilato, via da oggi all'invio della dichiarazione dei redditi: entro quando va fatta e come ricevere i rimborsi Irpef a luglioParte ufficialmente oggi, 14 maggio, la fase operativa della dichiarazione dei redditi precompilata 2026. Da questa data i contribuenti possono modificare, integrare e inviare online il ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web