È iniziata la stagione dichiarativa 2026, con l'apertura delle comunicazioni per il modello 730. Le persone fisiche possono inviare le proprie dichiarazioni a partire da oggi, con la possibilità di apportare eventuali modifiche fino al 30 settembre. Le nuove regole e scadenze sono state ufficialmente comunicate, segnando l'avvio della fase di presentazione delle dichiarazioni dei redditi per quest'anno.

Entra nel vivo la stagione dichiarativa 2026: da oggi al via l'invio del 730 ed eventuali modifiche, con deadline ultima al 30 settembre. In totale, sono più di 1 miliardo e 300 milioni le informazioni trasmesse per le precompilate 2026. Nel 2025 sono stati 5,4 milioni i 730 inviati direttamente dai contribuenti, di cui 3,2 milioni - quasi il 60% - con la modalità semplificata, che sarà disponibile anche quest'anno. Grazie a questa modalità, il cittadino non deve più orientarsi tra quadri, righi e codici, ma è accompagnato fino all'invio della dichiarazione con un'interfaccia intuitiva e parole semplici. Tutte le regole sono definite da un provvedimento firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, Vincenzo Carbone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Dichiarazione dei redditi, cambia tutto: nuove regole e scadenze per il 730

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Modello 730, cambia tutto: quali sono le novità sulla dichiarazione dei redditiMancano pochi giorni (30 aprile) e il modello 730 sarà disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e disponibile per tutti gli utenti.

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