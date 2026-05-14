La serie animata ispirata alla popolare saga di videogiochi torna su Netflix con una seconda stagione, dopo il successo della prima. Il nuovo episodio si concentra maggiormente sull'azione, riducendo gli elementi politici presenti nella precedente. Tuttavia, la qualità della computer-generated imagery (CGI) si mantiene problematica, con effetti visivi che non sono ancora all’altezza delle aspettative. La narrazione prosegue seguendo le vicende del protagonista, un cacciatore di demoni armato di spade e pistole.

La serie animata ispirata ai popolari videogiochi di Capcom torna su Netflix con una seconda stagione sempre a firma Adi Shankar: meglio o peggio della precedente? Dopo una lavorazione durata anni - pensate che l'annuncio risale al 2018 - la serie animata ispirata a Devil May Cry giunge alla seconda stagione, a distanza di appena un anno dalla precedente: l'ha voluta fortemente il poliedrico produttore Adi Shankar, fan sfegatato della serie Capcom, che si è solo ispirato alla trama dei videogiochi, scrivendo una storia ambientata in un universo parallelo che rappresenta un punto di contatto ideale per chi non conosce Devil May Cry, ma che al tempo stesso ha turbato i fan storici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Devil May Cry 2, la recensione: meno politica, più azione (ma la CGI zoppica ancora)

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