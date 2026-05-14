Il mondo magico e arcano degli dèi dell’Olimpo viene evocato grazie a una mostra particolare: oggi 14 alle 17, presso il Churchill (via Panfilo Castaldi, 8, Milano), viene inaugurata “ Relitti. Ciò che resta degli dèi ” (la mostra dura fino al 21 maggio, ingresso gratuito ): sono esposte venti opere di Simone Di Matteo, scrittore e artista della corrente imagista, alla sua prima personale. Tramite l’utilizzo di materiali grezzi, di riciclo e poveri (come piccole pietre e gemme di scarso valore, rametti in legno, conchiglie, carta macerata, sassolini), sono state create le raffigurazioni di divinità classiche, ricordandone nell’espressione del volto il significato potente rivestito nel mito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dèi dell’Olimpo di foglie e sassi. Trionfa Circe

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: L’OLIMPO LETTERARIO si espande: Benvenuti nell’Olimpo Cinematografico – Premio David di Donatello

Da Brindisi all'Olimpo della danza: giovane ballerina trionfa al Blackpool Dance FestivalBRINDISI - Emozione, eleganza e una determinazione d'acciaio: sono questi gli ingredienti fondamentali che hanno portato Alice Dell’Atti, giovane...

Temi più discussi: Dèi dell’Olimpo di foglie e sassi. Trionfa Circe; Al Castello di Novara la carica dei Supereroi, il video; Fattoria dei Barbi: il Brunello Riserva 2020 nell’Olimpo di Wine Spectator; Agrigento conquista Londra: il bronzo mondiale di Gin Valle nell'olimpo dei distillati.

Zeudi è stata forgiata dagli Dei dell'Olimpo per farci comprendere la bellezza e la potenza della donna. Zeudi è bellissima ma la sua bellezza è amplificata dalla forza e dalla luce della sua anima. #zeudi #zeudiners x.com

Dèi dell’Olimpo di foglie e sassi. Trionfa CirceIl mondo magico e arcano degli dèi dell’Olimpo viene evocato grazie a una mostra particolare: oggi 14 alle 17, ... ilgiorno.it

Percy Jackson e gli Dèi dell’Olimpo, la recensione del finale: nel segno della (s)lealtàLa recensione di finale di Percy Jackson e gli Dèi dell'Olimpo, la prima stagione della serie tratta dai romanzi di Rick Riordan, in cui vengono svelati i piani di tutti i personaggi e il protagonista ... movieplayer.it