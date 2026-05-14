Degenza ad alta rotazione e cure rapide | ecco la nuova organizzazione dell’Ospedale di Gallarate

L’Ospedale di Gallarate ha adottato una nuova organizzazione sanitaria caratterizzata da una gestione più rapida delle cure e da una rotazione più frequente dei pazienti in alcuni reparti. La riorganizzazione prevede un incremento delle dimissioni e un’accelerazione nelle procedure di accesso ai diversi servizi ospedalieri. La struttura ha inoltre modificato i percorsi di assistenza per ottimizzare le risorse e ridurre i tempi di permanenza dei pazienti.

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Gallarate (Varese), 14 maggio 2026 – Nuova organizzazione sanitaria all’Ospedale di Gallarate dove è appena entrata ufficialmente in funzione la degenza ad alta rotazione, modello assistenziale pensato per velocizzare ricoveri, cure e dimissioni dei pazienti che necessitano di osservazioni cliniche brevi ma continuative. I primi ingressi sono stati registrati martedì scorso sotto il coordinamento del direttore della Medicina interna Paolo Ghiringhelli. Il nuovo servizio aggiunge sei posti letto ai 26 già presenti nel reparto di Medicina interna e nasce con l’obiettivo di alleggerire la pressione sul Pronto soccorso, migliorando nel contempo la gestione dei ricoveri a bassa complessità clinica.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Degenza ad alta rotazione e cure rapide: ecco la nuova organizzazione dell’Ospedale di Gallarate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Italia-Germania in treno: ecco la nuova rete ad alta velocitàUn'alleanza strategica tra Trenitalia, Deutsche Bahn e ÖBB sta delineando il futuro della mobilità continentale, puntando a trasformare i... Leggi anche: Tumore dell’ovaio, a Bergamo una rete per cure più efficaci e rapide Argomenti più discussi: Degenza ad alta rotazione e cure rapide: ecco la nuova organizzazione dell’Ospedale di Gallarate; All’ospedale di Gallarate attiva la degenza ad alta rotazione: sei nuovi posti letto per ricoveri brevi; Ospedale di Gallarate: al via la degenza ad alta rotazione. Con sei nuovi posti letto; Ospedale di Gallarate: al via la nuova degenza ad alta rotazione. All’ospedale di Gallarate attiva la degenza ad alta rotazione: sei nuovi posti letto per ricoveri breviEntrata in funzione la nuova area collegata alla Medicina Interna del Sant’Antonio Abate. Obiettivo: velocizzare ricoveri, dimissioni e accertamenti per pazienti che necessitano di cure ospedaliere di ... varesenews.it