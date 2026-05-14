Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha commentato il recente svolgimento della finale di Coppa Italia, affermando che si tratta di un evento cresciuto nel tempo fino a raggiungere il livello di una finale di Champions League. Questa affermazione sottolinea l’importanza crescente della competizione, che ora viene paragonata alle più prestigiose nel panorama calcistico internazionale. Le sue parole riflettono l’evoluzione della coppa domestica e il suo ruolo nel calcio italiano e europeo.

“È un evento cresciuto nel tempo, al livello di qualsiasi finale di Champions League”. Le parole sono di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A. E no, non si riferisce a un qualsiasi Arsenal – Manchester City o a un Barcellona – Real Madrid. Ma a Lazio – Inter, finale di Coppa Italia che si è disputata ieri – 13 maggio – allo stadio Olimpico di Roma e finita 0-2 in favore dei nerazzurri con autogol di Marusic e gol di Lautaro Martinez. Una partita in cui l’Inter ha mostrato la propria supremazia in Italia, senza dubbio, ma che si è giocata a ritmi bassissimi già dalle prime fasi, con l’intensità che si è abbassata ulteriormente dal 35esimo in poi, minuto in cui l’Inter ha segnato il secondo gol e ha messo in cassaforte la finale e la vittoria del secondo trofeo nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - De Siervo dal suo universo parallelo: “Finale di Coppa Italia al livello di qualsiasi finale di Champions League”

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