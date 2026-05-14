DaVinci Ensemble | viaggio in musica attraverso il Romanticismo
Sabato 16 maggio alle 18, al Palacultura Antonello si svolgerà un concerto della stagione dell’Accademia Filarmonica di Messina. L’evento vedrà protagonista il DaVinci Ensemble, un gruppo che si distingue per la cura interpretativa. Il programma sarà incentrato sul repertorio cameristico europeo del periodo romantico e rappresenta un’occasione per ascoltare musiche di quell’epoca interpretate da un ensemble di livello.
Sabato 16 maggio, ore 18, al Palacultura Antonello, per la stagione concertistica dell’Accademia Filarmonica di Messina si terrà un prestigioso appuntamento dedicato al grande repertorio cameristico europeo, affidato al DaVinci Ensemble, formazione che si distingue per eleganza interpretativa.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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