Dacia Striker | la nuova wagon a meno di 25.000 euro

La Dacia ha finalmente rivelato la nuova Striker, una station wagon rialzata che si colloca nel mercato con un prezzo inferiore ai 25.000 euro. Il lancio ufficiale è fissato per il prossimo giugno, lasciando spazio a ulteriori dettagli tecnici e di equipaggiamento. Questa vettura rappresenta l’evoluzione più generosa mai prodotta dalla casa romena, con una lunghezza complessiva di 4,62 metri. L’arrivo di questo modello risponde alla crescente domanda europea per veicoli familiari che uniscano praticità e capacità di carico. La proposta commerciale punta a offrire soluzioni concrete alle famiglie italiane, bilanciando costi contenuti con prestazioni reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

