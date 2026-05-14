Dall' automotive alle rinnovabili le aziende foggiane più innovative premiate da Unimpresa

Dall'automotive alle energie rinnovabili, alcune imprese foggiane sono state premiate in diverse categorie dal premio Unimpresa, promosso dall’Università di Foggia. Tra le aziende riconosciute ci sono Futernext e Manta Group, entrambe nella categoria Piccole e Medie Imprese. Il Consorzio Stabile Prometeo ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Grande Impresa, mentre M2 Energia è stata premiata nella sezione Innovazione Sostenibile. La cerimonia di consegna si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo dieci realtà imprenditoriali del territorio.

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Le aziende Futernext e Manta Group nella categoria Piccole e Medie Imprese, il Consorzio Stabile Prometeo (categoria Grande Impresa) e M2 Energia (categoria Innovazione Sostenibile) figurano tra le dieci realtà d’impresa vincitrici del premio Unimpresa, promosso dall’Università di Foggia con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Eccellenze italiane automotive, il motore di idee e imprese: i premi alle aziende più virtuoseL'automobile, la moto e lo scooter sono un insieme di parti che parlano tra loro, anche oltre il senso letterale. Credito, report Unimpresa: costi elevati per le aziendeIl costo del credito in Italia resta elevato su tutte le principali tipologie di finanziamento. Temi più discussi: Noleggio auto fa da traino al settore automotive: 34% delle immatricolazioni sono flotte; Parlamento UE, Auto: la bozza del relatore in commissione ambiente apre ai carburanti rinnovabili; Auto, Assogasliquidi: bozza relazione revisione regolamento co? rispetta principio neutralità tecnologica; Cierreffe e Mahindra: accordo europeo per i ricambi originali. L'ALIBI DEL GREEN DEAL: PERCHÉ L'INDUSTRIA ITALIANA AFFONDA MENTRE LA SPAGNA VOLA? ???? Il Ministro Urso e il Governo Meloni hanno trovato il colpevole perfetto per i licenziamenti in Electrolux e la crisi dell'automotive: il Green Deal. x.com Assogasliquidi-Federchimica: ok alla bozza UE su CO2 e carburanti rinnovabili(Teleborsa) - Adeguamento alle attuali realtà di mercato degli obiettivi al 2030 e 2035, raggiungibili sin da subito anche con l’utilizzo di tutti i carburanti rinnovabili che rispettano i criteri di ... finanza.repubblica.it Le associazioni ambientaliste contro il decreto Bollette: Regali alle fonti fossili mentre si tolgono risorse alle rinnovabiliEconomia - Bollette, Meloni annuncia 315 euro di bonus totale per le famiglie vulnerabili. Ma conta anche i 200 euro che valevano solo per il 2025 In realtà, come dimostra il caso della Spagna, ... ilfattoquotidiano.it