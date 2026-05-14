Dall' automotive alle rinnovabili le aziende foggiane più innovative premiate da Unimpresa

Da foggiatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dall'automotive alle energie rinnovabili, alcune imprese foggiane sono state premiate in diverse categorie dal premio Unimpresa, promosso dall’Università di Foggia. Tra le aziende riconosciute ci sono Futernext e Manta Group, entrambe nella categoria Piccole e Medie Imprese. Il Consorzio Stabile Prometeo ha ottenuto il riconoscimento nella categoria Grande Impresa, mentre M2 Energia è stata premiata nella sezione Innovazione Sostenibile. La cerimonia di consegna si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo dieci realtà imprenditoriali del territorio.

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Le aziende Futernext e Manta Group nella categoria Piccole e Medie Imprese, il Consorzio Stabile Prometeo (categoria Grande Impresa) e M2 Energia (categoria Innovazione Sostenibile) figurano tra le dieci realtà d’impresa vincitrici del premio Unimpresa, promosso dall’Università di Foggia con. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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