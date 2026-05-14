DAl via Scentràti | musica ed eventi a Boccaleone e Valtesse
È iniziato il ciclo di eventi denominato Scentràti, che si svolge nelle zone di Boccaleone e Valtesse. La manifestazione propone una serie di appuntamenti musicali e culturali, tra cui concerti di blues, gospel e jazz, oltre a esibizioni di scuole e attività dedicate ai più piccoli. Sono previsti anche spettacoli di musica folk dell’Ucraina e momenti di convivialità con merende di gruppo. Gli eventi si svolgono in diversi luoghi pubblici delle due zone della città.
Bergamo. Musica e domicilio, folk ucraino, concerti blues, gospel e jazz, ma anche esibizioni di scuole e merende in compagnia. Il calendario che “S-crentràti, musica e storie nei quartieri” ha in programma per sabato 23 e venerdì 29 maggio, è fittissimo. Promosso dall’assessorato alla cultura e dall’assessorato alla partecipazione e Reti di quartiere, con la collaborazione delle Reti di quartiere di Valtesse sant’Antonio Valverde e Boccaleone, il festival si pone un obiettivo ambizioso. “Vogliamo trasformare le iniziative culturali dei quartieri in eventi aperti a tutta la città – dichiara Sergio Gandi, assessore alla cultura -, favorendo una partecipazione diffusa anche fuori dal centro”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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