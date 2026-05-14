Dal 15 al 31 maggio il mito di Beethoven abita a Muggia
Dal 15 al 31 maggio, Muggia ospiterà la seconda edizione del Muggia BeethovenFest 2026, una rassegna dedicata al compositore tedesco. La manifestazione si svilupperà in diverse location della cittadina, creando un calendario di eventi musicali e culturali. La programmazione prevede concerti, incontri e attività rivolte al pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di celebrare il compositore e la sua musica. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, coinvolgendo vari spazi pubblici e privati.
Ai nastri di partenza la seconda edizione del Muggia BeethovenFest 2026, un’articolata rassegna che dal 15 al 31 maggio trasformerà la cittadina in un palcoscenico diffuso dedicato al genio di Bonn. Il festival, nato dalla sinergia tra il Comune di Muggia, la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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