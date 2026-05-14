Dal 15 al 31 maggio il mito di Beethoven abita a Muggia

Dal 15 al 31 maggio, Muggia ospiterà la seconda edizione del Muggia BeethovenFest 2026, una rassegna dedicata al compositore tedesco. La manifestazione si svilupperà in diverse location della cittadina, creando un calendario di eventi musicali e culturali. La programmazione prevede concerti, incontri e attività rivolte al pubblico di tutte le età, con l’obiettivo di celebrare il compositore e la sua musica. L’evento si inserisce nel calendario culturale della città, coinvolgendo vari spazi pubblici e privati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui