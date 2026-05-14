Dal 12 maggio, una catena di supermercati ha iniziato ad accettare i buoni pasto come metodo di pagamento. Questa novità riguarda circa 3,5 milioni di clienti che potranno utilizzare i buoni per acquistare generi alimentari e prodotti di prima necessità. La decisione mira a offrire maggiore flessibilità nelle spese quotidiane, soprattutto per le famiglie che usufruiscono di tali strumenti di pagamento. La proposta si inserisce in un tentativo di avvicinare i punti vendita alle esigenze di chi fa la spesa regolarmente.

Flessibilità nella gestione della spesa alimentare quotidiana per circa 3 milioni e mezzo di lavoratori: da martedì 12 maggio, tutti gli 800 store italiani Lidl hanno accettato i buoni pasto di 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini come risultato degli accordi tra l’azienda e i suddetti emettitori. “Dare la possibilità di utilizzare i buoni pasto in tutta la rete Lidl – ha dichiarato il Ceo di Lidl Italia Martin Brandenburger – è una scelta che valorizza la capillarità dei nostri punti vendita e ci permette di essere ancora più vicini alla quotidianità dei nostri clienti”. E infatti, lo strumento dei buoni pasto è nato proprio per garantire una gestione più flessibile della spesa alimentare quotidiana, venendo incontro a tutti i lavoratori che pranzano fuori casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dal 12 maggio Lidl accetta i buoni pasto: “Ci permette di essere ancora più vicini alla quotidianità dei nostri clienti”

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