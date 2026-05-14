Da Kvicha il timido a Kvaradona | così è diventato re di Parigi

Da gazzetta.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un calciatore proveniente da Napoli ha attirato l'attenzione a Parigi, passando da un debutto discreto a diventare un punto di riferimento. Dopo un avvio lento, ha dimostrato di saper incidere nelle partite decisive, segnando con efficienza e precisione. La sua trasformazione ha portato a un aumento di consensi tra tifosi e addetti ai lavori, che ora lo considerano uno dei protagonisti principali della squadra. La sua crescita ha suscitato interesse anche nel panorama calcistico internazionale.

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In un anno è cambiato tutto, per Khvicha Kvaratskhelia, e soprattutto per il Psg. In ogni caso, l'ottantina di milioni di euro spesi dal club dell'emiro del Qatar per l'ex del Napoli si sono rivelati un ottimo affare per tutti. Senza il georgiano, probabilmente, sarebbe stato meno scontato alzare la prima Champions League. E comunque non è un caso che il primo dei due gol che ieri hanno certificato il 14° titolo di Ligue 1 porti la firma proprio del numero sette parigino, che poi la differenza l'ha fatta soprattutto in Europa, diventando un candidato potenziale anche per il Pallone d'oro.   Kvaratskehelia si è integrato in tempi rapidi nel nuovo club. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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KHVICHA KVARADONA | Football Song

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