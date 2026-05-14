Da Kvicha il timido a Kvaradona | così è diventato re di Parigi

Un calciatore proveniente da Napoli ha attirato l'attenzione a Parigi, passando da un debutto discreto a diventare un punto di riferimento. Dopo un avvio lento, ha dimostrato di saper incidere nelle partite decisive, segnando con efficienza e precisione. La sua trasformazione ha portato a un aumento di consensi tra tifosi e addetti ai lavori, che ora lo considerano uno dei protagonisti principali della squadra. La sua crescita ha suscitato interesse anche nel panorama calcistico internazionale.

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