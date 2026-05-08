A Napoli è iniziata la manifestazione “Leguminosa Off – Camminare con Gusto”, un evento che invita i partecipanti a scoprire la città attraverso camminate lente. L’iniziativa coinvolge diverse zone della città e mette in evidenza aspetti legati alla cultura, ai paesaggi e alle tradizioni gastronomiche locali. Questa iniziativa, che si svolge nel centro storico, durerà diversi giorni e prevede percorsi dedicati a conoscere meglio la città.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Tre itinerari urbani tra storia,...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Napoli si scopre a passo lento: al via “Leguminosa Off – Camminare con Gusto”

Notizie correlate

Milano scopre il vero gusto di Napoli: lievito madre e tradizioni? Cosa sapere A Milano apre in Corso San Gottardo il locale Otto dedicato alla tradizione campana.

Tiafoe scopre la stracciatella, Gauff vota il gusto caffè: gli americani si godono Roma e il gelatoTuristi per una sera, ma con un obiettivo ben preciso: prepararsi agli Internazionali d’Italia vivendo Roma come semplici ragazzi in vacanza.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: strillo-lleguminosaoff; Leguminosa Off: tre appuntamenti tra storia, terra e sapori per scoprire Napoli; Weekend a Napoli, tanti eventi da non perdere da venerdì 8 a domenica 10 maggio; Leguminosa Off, tre appuntamenti tra storia: terra e sapori per scoprire Napoli oltre le mura antiche -.

Leguminosa Off, tre appuntamenti tra storia: terra e sapori per scoprire Napoli oltre le mura anticheTre camminate lente attraverso i percorsi storici di Napoli, tre legumi Presidio Slow Food, tre degustazioni curate dai produttori. Prende forma, nei sabato ... napolivillage.com

Leguminosa Off – Camminare con Gusto: tre appuntamenti tra storia, terra e sapori per scoprire Napoli oltre le mura anticheLa seconda tappa parte da Porta Grande del Real Bosco di Capodimonte e scende lungo le pendenze panoramiche del Moiariello verso Via Foria, in un percorso che tiene insieme la visione ampia della ... napolitoday.it

Leguminosa Off – Camminare con Gusto Tre appuntamenti tra storia, terra e sapori per scoprire Napoli oltre le mura antiche Tre camminate lente attraverso i percorsi storici di Napoli, tre legumi Presidio Slow Food, tre degustazioni curate dai produttori. Prende facebook