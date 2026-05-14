Crédit Agricole sostiene lo sviluppo Comitato territoriale Toscana | eccellenze locali da valorizzare

Nel 2019 è stato creato il Comitato territoriale Toscana, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Crédit Agricole e le comunità locali. Recentemente, la banca ha annunciato il rinnovo di questo organismo, che si occupa di sostenere lo sviluppo e valorizzare le eccellenze della regione. Il Comitato ha il compito di promuovere iniziative che coinvolgono imprese e realtà del territorio toscano.

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Crédit Agricole, rinnovato il Comitato territoriale Toscana. L’organismo ha avuto vita nel 2019 con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la Banca e le comunità di riferimento. Con l’avvio del terzo mandato triennale, il Comitato ha visto l’ingresso di nuove figure di spicco dell’economia locale e nazionale e punta a supportare la crescita economica del territorio. Confermato alla presidenza anche per il triennio 2026-2028, Marco Bassilichi, imprenditore fiorentino attivo principalmente nel settore dell’innovazione digitale e dei pagamenti elettronici. Entrano nel Comitato per la prima volta Leonia Frescobaldi, titolare delle omonime...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crédit Agricole sostiene lo sviluppo. Comitato territoriale Toscana: eccellenze locali da valorizzare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crédit Agricole Italia rinnova il Comitato Territoriale Alta Lombardia: Stefano Martinalli nuovo presidenteCrédit Agricole Italia rinnova il Comitato Territoriale Alta Lombardia e affida la presidenza a Stefano Martinalli per il triennio 2026-2028. Si rinnova il Comitato territoriale Romagna Marche di Crédit Agricole. Paolo Maggioli confermato presidenteAvviato nel 2019, il Comitato svolge una funzione di raccordo tra il territorio e la banca coinvolgendo figure di spicco dell’economia locale e... Argomenti più discussi: Crédit Agricole Italia eroga un finanziamento Esg-linked da 10 milioni di euro ad Acque del Chiampo; Donazioni di sangue, Crédit Agricole sostiene Avis con iniziative di sensibilizzazione; Beni strumentali - Nuova Sabatini. Cariparma Crédit Agricole sostiene Troppo napoletano e inaugura a Napoli la sua 200esima filialeIl Gruppo Cariparma Crédit Agricole ha inaugurato a Napoli, in Piazza Vanvitelli 27, la sua 200esima filiale, approfittando dell'occasione per presentare la sua ultima iniziativa a sostegno del cinema ... comingsoon.it