Crédit Agricole Italia rinnova il Comitato Territoriale Alta Lombardia | Stefano Martinalli nuovo presidente

Crédit Agricole Italia ha annunciato il rinnovo del Comitato Territoriale Alta Lombardia e la nomina di Stefano Martinalli come nuovo presidente per il periodo 2026-2028. La decisione riguarda l’intero comitato, che continuerà a svolgere le sue funzioni nel territorio. La nomina di Martinalli si inserisce in un piano di rinnovo che coinvolge anche altri membri del comitato.

Crédit Agricole Italia rinnova il Comitato Territoriale Alta Lombardia e affida la presidenza a Stefano Martinalli per il triennio 2026-2028. L’annuncio è stato diffuso oggi, martedì 6 maggio, da Parma. Si apre così il secondo mandato dell’organismo nato nel dicembre 2022 con l’obiettivo di.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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