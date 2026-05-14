Cosa fare questo weekend a Firenze
Ecco gli eventi e le attività da non lasciarsi sfuggire nel fine settimana a Firenze e provincia, dal 15 al 17 maggio 2026. Diverse iniziative animeranno la città e i suoi dintorni, offrendo opportunità di svago, cultura e intrattenimento per residenti e visitatori. Tra mostre, concerti e mercati, ci sono appuntamenti pensati per soddisfare i gusti di tutti. Questa guida raccoglie le principali proposte che si svolgeranno nel corso di questi giorni.
Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 15-16 e 17 maggio 2026.Alla Manifattura Tabacchi la prima edizione dell'East Market: oltre 100 espositori del mondo del vintageArriva per la prima volta a Firenze East Market, l’evento cult nato a Milano e diventato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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