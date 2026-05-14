Cosa fare questo weekend a Firenze

Ecco gli eventi e le attività da non lasciarsi sfuggire nel fine settimana a Firenze e provincia, dal 15 al 17 maggio 2026. Diverse iniziative animeranno la città e i suoi dintorni, offrendo opportunità di svago, cultura e intrattenimento per residenti e visitatori. Tra mostre, concerti e mercati, ci sono appuntamenti pensati per soddisfare i gusti di tutti. Questa guida raccoglie le principali proposte che si svolgeranno nel corso di questi giorni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Di seguito gli appuntamenti da non perdere a Firenze e provincia nel weekend del 15-16 e 17 maggio 2026.Alla Manifattura Tabacchi la prima edizione dell'East Market: oltre 100 espositori del mondo del vintageArriva per la prima volta a Firenze East Market, l’evento cult nato a Milano e diventato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Piazza della Passera: Il Cuore Nascosto dell'Oltrarno (Firenze) Sullo stesso argomento Cosa fare a Firenze questo weekendIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Argomenti più discussi: Cosa fare nel weekend dell’8, 9 e 10 maggio a Legnano e nell’Alto Milanese; Cosa fare questo weekend a Firenze; Cosa fare a Napoli questo weekend con i bambini (16-17 maggio); Gli appuntamenti di questo weekend di Ascensione da non perdere a Parigi e nell'Île-de-France. Appuntamento con #CosaLeggoNelWeekend Questo weekend sto leggendo Kolchoz di Emmanuel Carrère. Un romanzo autobiografico potentissimo sulla madre, sul loro rapporto complicato e profondo, e su quel rito d’infanzia che chiamavano fare kolc x.com C’è un castello da vedere gratis questo weekend in Emilia RomagnaNel fine settimana del 16 e 17 maggio aperture straordinarie e percorsi guidati in tutta Italia: a Formigine potrete ammirare uno dei casi più rappresentativi di recupero e valorizzazione del patrimon ... ilrestodelcarlino.it