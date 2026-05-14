Il 13 maggio, nel corso di un intervento al Senato, il premier ha illustrato le priorità per l’ultimo anno di governo. Tra i punti principali figurano le Zone economiche speciali, il Piano Casa, l’avvio del nucleare e la riduzione delle tasse. Queste misure rappresentano gli obiettivi che l’esecutivo intende portare avanti nei prossimi mesi, secondo quanto annunciato dalla stessa leader politica.

Il premier time al Senato del 13 maggio è stato l’occasione per la premier Giorgia Meloni di esplicitare il suo manifesto politico per l’ ultimo anno della XIX legislatura. Tutto può essere riassunto in una sola parola: continuità. Il Governo, in sintesi, proseguirà a battere la strada già intrapresa. Il piano del Governo per l’ultimo anno di legislatura. Meloni ha parlato di salari, taglio delle tasse, sostegno alle imprese, politiche per la natalità, Piano Casa, Mezzogiorno e nucleare. Quello che secondo le opposizioni è l’anno del logoramento, per la premier è invece l’accelerazione decisiva. Meloni punta a seguire la strada già battuta nei primi tre anni e mezzo: Rafforzare i salari e il potere d’acquisto, .🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Cosa farà Meloni nell’ultimo anno di governo: Zes, Piano Casa, nucleare e taglio delle tasse

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