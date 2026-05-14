Corse da 150 euro sul lago senza licenza | scoperto Ncc abusivo sulla Regina

Durante un controllo lungo la Statale Regina, una delle strade principali del Lago di Como, è stato individuato un veicolo che effettuava corse senza licenza, con tariffe di circa 150 euro. L'operazione ha portato alla scoperta di un servizio di noleggio con conducente abusivo, che operava senza autorizzazioni ufficiali. L’attività è stata interrotta e sono state avviate le pratiche per le procedure di verifica e sanzione. Nessuna persona coinvolta ha presentato le certificazioni richieste dalle normative vigenti.

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Nuovo controllo contro il trasporto abusivo di passeggeri lungo la Statale Regina, una delle arterie più trafficate del Lago di Como soprattutto durante la stagione turistica. La guardia di finanza di Como ha scoperto un conducente che svolgeva abusivamente attività di noleggio con conducente. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Ncc abusivo sul lago di Como: scattano multa, sequestro del mezzo e sospensione della patenteComo – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Como, impegnati insieme alle altre forze di polizia nei servizi di vigilanza e... Domanda per i negozi di biciclette a Copenaghen / Amsterdam reddit