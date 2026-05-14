Cordoba-Albacete venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 15 maggio alle 21:00 si gioca la partita tra Cordoba e Albacete. Dopo aver battuto il Granada domenica scorsa, la squadra di casa si trova a cinque punti dalla zona playoff, con ancora nove punti disponibili in classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono stati pubblicati anche i pronostici e le quote per l'incontro. La partita si svolgerà in un momento cruciale della stagione, con entrambe le squadre che cercano punti importanti.

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Dopo la vittoria contro il Granada di domenica scorsa, il Cordoba si è portato a cinque punti dalla zona playoff, con nove punti ancora in palio. Pertanto, una vittoria contro l’Albacete sarebbe fondamentale per mantenere la pressione su squadre come Burgos, Eibar, Castellón, Málaga e Las Palmas. Un’altra vittoria Nuevo Arcángel, che sarebbe la quarta consecutiva, permetterebbe agli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cordoba-Albacete (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cordoba-Albacete (venerdì 15 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiDopo la vittoria contro il Granada di domenica scorsa, il Cordoba si è portato a cinque punti dalla zona playoff, con nove punti ancora in palio.