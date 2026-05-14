Cordoba-Albacete venerdì 15 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Venerdì 15 maggio alle 21:00 si gioca la sfida tra Cordoba e Albacete. Dopo aver vinto contro il Granada domenica scorsa, il Cordoba si trova a cinque punti dalla zona playoff, con ancora nove punti disponibili nel campionato. Le formazioni sono state annunciate, e si stanno analizzando le quote e i pronostici per la partita. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica.
Dopo la vittoria contro il Granada di domenica scorsa, il Cordoba si è portato a cinque punti dalla zona playoff, con nove punti ancora in palio. Pertanto, una vittoria contro l’Albacete sarebbe fondamentale per mantenere la pressione su squadre come Burgos, Eibar, Castellón, Málaga e Las Palmas. Un’altra vittoria Nuevo Arcángel, che sarebbe la quarta consecutiva, permetterebbe agli uomini. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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