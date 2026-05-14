Controlli dei carabinieri tra Erba e Asso | pattuglie sulle strade e verifiche nei locali
Il 12 maggio 2026, i carabinieri della compagnia di Como hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio tra le aree di Erba e Asso. Durante l’intervento, sono state pattugliate le principali strade e sono state effettuate verifiche nei centri abitati della zona. Le operazioni hanno coinvolto più pattuglie e sono state concentrate su controlli di veicoli e persone nei diversi locali della zona. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi o sanzioni.
Servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata del 12 maggio 2026 nelle aree dell’erbese e dell’assese, dove i carabinieri della compagnia di Como hanno effettuato una serie di verifiche mirate lungo le principali strade e nei centri abitati della zona.L’attività, organizzata. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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