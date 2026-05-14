Controlli dei carabinieri tra Erba e Asso | pattuglie sulle strade e verifiche nei locali

Il 12 maggio 2026, i carabinieri della compagnia di Como hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio tra le aree di Erba e Asso. Durante l’intervento, sono state pattugliate le principali strade e sono state effettuate verifiche nei centri abitati della zona. Le operazioni hanno coinvolto più pattuglie e sono state concentrate su controlli di veicoli e persone nei diversi locali della zona. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi o sanzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata del 12 maggio 2026 nelle aree dell’erbese e dell’assese, dove i carabinieri della compagnia di Como hanno effettuato una serie di verifiche mirate lungo le principali strade e nei centri abitati della zona.L’attività, organizzata. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maxi controlli dei carabinieri a Cantù: pattuglie speciali e posti di blocco tra centro e periferieServizio straordinario dei carabinieri con il supporto delle unità speciali del 3° reggimento “Lombardia”: controlli tra movida, quartieri... Controlli dei Carabinieri a Udine in Borgo Stazione: sequestrata eroina, due denunce e una segnalazione. #Friuli #Udine #Cronaca #Inevidenza x.com Garfagnana: controlli straordinari dei Carabinieri tra sicurezza stradale e prevenzione dei reatiControlli dei Carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana: denunce, segnalazioni per droga, recupero di beni rubati e sicurezza stradale nel fine settimana. lamilano.it Controlli a tappeto dei carabinieri tra città e provincia, denunce e sequestriIl servizio coordinato ha interessato sicurezza stradale, degrado urbano, trasporto pubblico e reati predatori con diversi interventi sul territorio ... laprovinciacr.it