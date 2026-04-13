Chissà se piange ancora | il romanzo che racconta Librino e la sfida di scegliere il proprio destino

Venerdì 17 aprile alle 19:00 si terrà a Catania, presso la Beniamin Art Gallery di via Umberto 130, la presentazione del romanzo “Chissà se piange ancora” di Marco Daniele Caruso. L’evento si inserisce in un contesto di incontri culturali e testimonianze, con la partecipazione di autori e pubblico. Il libro narra la storia di Librino e affronta il tema della scelta del proprio destino.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Presentazione a Catania tra cultura e testimonianze. CATANIA. Venerdì 17 aprile alle ore 19:00, presso la Beniamin Art Gallery di via Umberto 130, sarà presentato il romanzo “Chissà se piange ancora” di Marco Daniele Caruso. Durante l’incontro dialogherà con l’autore Liliana Nigro, docente di Storie del costume per lo spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Catania. Sarà inoltre presente come ospite speciale Marisa Scavo, già procuratrice della Repubblica. Un racconto autentico che nasce da Librino. Il romanzo prende forma da un’esigenza personale e profonda dell’autore: raccontare una realtà vissuta in prima persona.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - “Chissà se piange ancora”: il romanzo che racconta Librino e la sfida di scegliere il proprio destino Leggi anche: Devotio 2026: la fiera che racconta il futuro dei luoghi di culto. Valentina Zattini: “Se dovessi scegliere una parola sola? Comunità” Leggi anche: Se proprio dobbiamo scegliere, di "Anaconda" ci teniamo l'originale