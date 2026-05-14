Confcommercio lancia l' allarme | L' illegalità costa 41 miliardi e brucia migliaia di posti di lavoro

Confcommercio ha reso noto che l’illegalità nel settore commerciale comporta una perdita di circa 41 miliardi di euro all’anno e mette a rischio migliaia di posti di lavoro. La tredicesima edizione della Giornata nazionale “Legalità, ci piace!” si è svolta ieri, coinvolgendo rappresentanti di Confcommercio, istituzioni e forze dell’ordine. L’evento è stato aperto dal presidente nazionale e ha rappresentato un momento di confronto tra le diverse realtà coinvolte nel contrasto all’illegalità.

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Anche Confcommercio Cesena ha preso parte alla tredicesima edizione della Giornata nazionale di Confcommercio “Legalità, ci piace!”, occasione di confronto promossa ieri, giovedì, da Confcommercio nazionale aperta dal presidente nazionale Carlo Sangalli tra istituzioni, imprese e forze. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Confcommercio: illegalità costa alle imprese 41 mld nel 2025Quarantuno miliardi di euro e 284mila posti di lavoro a rischio: tanto è costata nel 2025 l’illegalità alle imprese in Italia. Confcommercio lancia l'allarme illegalità: Negozi e imprese non possono essere lasciati soliNon siamo contro la concorrenza – è intervenuto Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – se è sana e limpida, ma deve essere uguale per tutti e ... cuneocronaca.it Porto di Trani, Confcommercio lancia l’allarme: Serve subito un tavolo istituzionaleL’associazione denuncia incertezze normative e controlli disomogenei su dehors e occupazioni di suolo pubblico ... traniviva.it