Como Youth Sound domenica la finale live al Teatro Sociale di Como

Domenica al Teatro Sociale di Como si terrà la finale del concorso musicale Como Youth Sound. L’evento è promosso dal Teatro Sociale, con il supporto di Amici di Como e il contributo di Warner Chappell Music. La manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacoli, Nerolidio Music Factory e Youth Festival. La finale vedrà esibirsi i giovani partecipanti selezionati attraverso le fasi precedenti del contest.

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Il Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacoli, Nerolidio Music Factory, Youth Festival, ha promosso Como Youth Sound, un contest musicale. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Govt to send letter to UN on Sunday seeking investigation into Hadi killing II Feb 7, 2026 Sullo stesso argomento Como Youth Sound: 10 talenti si sfidano per il trionfo al Teatro Sociale? Domande chiave Chi sono gli esperti di Warner Chappell e Live Nation che giudicheranno? Come cambierà la carriera del vincitore grazie... Como Youth Sound, domenica la finale live al Teatro Sociale di ComoIl Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacol ... quicomo.it Como Youth Sound, i dieci finalisti si sfideranno il 17 maggio al Teatro SocialeIl Teatro Sociale di Como, con la sponsorizzazione di Amici di Como, grazie al contributo di Warner Chappell Music, in collaborazione con Comune di Como, TEDxYouth@LakeComo, Lo Snodo, MyNina Spettacol ... comozero.it