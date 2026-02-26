Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Sanremo 2026, dati auditel in flessione. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - La voce dei bambini oltre le macerie: l’Unicef lancia “The Gaza We Want”

UNICEF/Gaza: dopo 2 anni arrivati oltre 5mila kit ricreativi x 375 mila bambini UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Leggi anche: UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro.

Temi più discussi: Gli incredibili affreschi medievali parlano con una voce nuova: quella dei bambini; Bambini in guerra, un racconto che è un monito di pace; Milano, a Palazzo Reale la mostra fotografica della Polizia di Stato Supereroi – Proteggiamo i Bambini Insieme; LA FORZA DI PIPPI CALZELUNGHE ENTRA IN OSPEDALE: A CUNEO IL PROGETTO PIPPI IN PEDIATRIA.

Bambini senza diritti, la Chiesa italiana alza la voceIl messaggio dei Vescovi italiani per la prossima Giornata per la Vita che si svolgerà, come ogni anno dal 1979, la prima domenica di febbraio, ha un tema bellissimo e molto importante: Prima i ... avvenire.it

Musica, poesie e un palloncino rosso: la voce dei bambini contro l’indifferenza«Il vero avversario da battere, il più forte e insidioso, è quello dell’indifferenza, del disinteresse e della noncuranza». Con questa frase emblematica, ieri mattina, nel parco intitolato alle vittim ... primopianomolise.it

A Gaza la notte è "nera nera" da troppo tempo. Migliaia di piccole anime vivono il tempo di un battito d’ali prima di essere inghiottite dal buio delle macerie. Quando la rabbia e la preghiera non bastano più, resta solo il dovere di non voltarsi dall'altra parte. O - facebook.com facebook

Ermal Meta: "Come fa la guerra a Gaza a essere un argomento divisivo Non temo reazioni politiche" x.com