Sale a 19 il bilancio delle vittime dell' attentato nel Cauca in Colombia

L'Istituto di medicina legale e forense del governo colombiano ha comunicato che il numero delle vittime dell’attentato avvenuto nel Cauca è salito a 19. Le autorità continuano a indagare sui dettagli dell’attacco, che si è verificato in una regione colpita da tensioni e conflitti armati. Finora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’evento o sulle eventuali responsabilità.

L'Istituto di medicina legale e forense del governo della Colombia riferisce oggi che sono in totale 19 le vittime dell'attentato terroristico perpetrato ieri nella provincia sudoccidentale del Cauca dal gruppo armato conosciuto come Stato Maggiore Centrale (Emc), guidato dal comandante delle ex Farc, Iván Mordisco. Secondo le autorità del governo provinciale sono stati almeno 26 gli attentati portati avanti nelle ultime 48 ore dalla fazione di Mordisco e in tale contesto il governatore Octavio Guzmán ha chiesto al governo gazionale "un'azione decisa, costante ed efficace per affrontare la grave crisi di ordine pubblico che stiamo vivendo, nonché l'urgente presenza del ministero della Difesa a Cauca".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sale a 19 il bilancio delle vittime dell'attentato nel Cauca, in Colombia Ecuador: Inside the rising war in Guayaquil Notizie correlate Aereo militare caduto in Colombia, sale il bilancio delle vittimeÈ salito ad almeno 66 morti il bilancio dello schianto di un aereo militare colombiano con a bordo 125 tra soldati e membri dell’equipaggio,... Colombia, salite a 14 le vittime dell'attentato dinamitardo nel sud-ovestSono salite ad almeno 14 le vittime di un attentato dinamitardo su una strada nel sud-ovest della Colombia, Paese sconvolto da una serie di attacchi... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sale a 19 il bilancio delle vittime dell'attentato nel Cauca, in Colombia; Banca Tema, l’assemblea dei soci ha approvato il Bilancio d’esercizio 2025; Scontro tra due treni in Danimarca, il bilancio dei feriti sale a 17; Banca Tema approva il bilancio. Cresciuti rispetto all’anno precedente. Sale a 19 il bilancio delle vittime dell'attentato nel Cauca, in ColombiaL'Istituto di medicina legale e forense del governo della Colombia riferisce oggi che sono in totale 19 le vittime dell'attentato terroristico perpetrato ieri nella provincia sudoccidentale del Cauca ... ansa.it Tragico incidente sulla SS107: muore anche la neonata, il bilancio sale a tre vittimeSi aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì lungo la Statale 107 Silana-Crotonese. Dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte, non ce l’ha fatta la b ... strettoweb.com Il Como torna alla vittoria e sale momentaneamente a -2 dal 4º posto, in attesa di Milan-Juventus - facebook.com facebook #JuventusNextGen, i convocati per il #Bra Sale un difensore dalla Primavera x.com