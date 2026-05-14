Clima e salute in quota | esperti a Arvier per il futuro della medicina

In una località di montagna, un gruppo di esperti si è riunito per discutere degli effetti del riscaldamento globale sulla salute in quota. Durante l'incontro sono state affrontate le modifiche nelle prestazioni fisiche degli atleti e i possibili rischi neurologici legati ai nuovi climi. Le conversazioni si sono concentrate sulle conseguenze pratiche di questi cambiamenti per gli sportivi e sulla necessità di approfondire queste tematiche in ambito medico.

? Domande chiave Come cambiano le nostre prestazioni fisiche con il riscaldamento globale?. Quali rischi neurologici corrono gli sportivi con i nuovi climi?. Perché i medici e i militari collaborano sulla fisiologia in quota?. Come influiscono i mutamenti ambientali sulla salute degli anziani in montagna?.? In Breve Mercoledì 20 maggio ore 20:30 evento gratuito ad Arvier con streaming su YouTube.. Partecipano dottori Giardini e De La Pierre dell'Ospedale Parini di Aosta.. Intervengono tenente colonnello Farcoz e guida alpina Marco Camandona.. Conclusione del progetto Agile Arvier dopo un ciclo di sei serate annuali.. Mercoledì 20 maggio alle ore 20:30, la comunità di Arvier si riunirà per l’ultimo appuntamento del ciclo di conferenze curato dalla Fondazione Montagna sicura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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