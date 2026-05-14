Cina-Iran | via il nuovo treno merci che dimezza i tempi di viaggio

Una nuova tratta ferroviaria tra Cina e Iran ha ridotto i tempi di trasporto delle merci, con il treno che ora percorre la distanza in meno della metà rispetto ai metodi tradizionali. Questo sviluppo permette all’Iran di sfruttare la rotta per evitare le sanzioni internazionali, offrendo un’alternativa alle rotte marittime. La Cina, invece, preferisce investire nei binari per garantire collegamenti più rapidi e affidabili rispetto al trasporto via nave.

? Punti chiave Come farà l'Iran a usare questa rotta per aggirare le sanzioni?. Perché la Cina preferisce investire nei binari invece che sulle navi?. Quali rischi geopolitici si nascondono dietro il nuovo porto di Aprin?. Come influirà questo corridoio sulla sfida tra Cina e India?.? In Breve Tempi di viaggio ridotti da quaranta a circa quindici giorni dal maggio 2025.. Nodo logistico Aprin Dry Port strategico per smistamento merci lontano dalle coste.. Uso dello yuan e meccanismi di baratto per ridurre dipendenza dal dollaro.. Competizione tra Cina e India per l'accesso all'Asia Centrale via Iran.. Il primo convoglio merci sulla direttrice ferroviaria Xi’an–Asia Centrale–Teheran–Aprin Dry Port ha completato il percorso nel maggio 2025, inaugurando una rotta che riduce i tempi di trasporto da quaranta a circa quindici giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Temi più discussi: Cina-Iran, il corridoio ferroviario che sfida le sanzioni. La nuova rotta preoccupa l’Occidente; Usa: Cina faccia leva su Iran per riapertura dello Stretto di Hormuz; Iran. La Cina apre la via terrestre contro il blocco americano; Lorenzo Kamel. Il patto fra Cina e Iran mette all’angolo il petrodollaro (di G. Acconcia).

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