Un nuovo aggiornamento di Skyscanner permette di confrontare tempi e costi tra aereo e treno per i viaggi di medio raggio. Il sistema raccoglie dati sulle diverse opzioni di trasporto, offrendo un'analisi immediata delle soluzioni più convenienti e veloci. La funzione è disponibile sulla piattaforma e consente agli utenti di valutare facilmente le alternative prima di prenotare.

Pianificare uno spostamento, specialmente a medio raggio, impone spesso al viaggiatore un dilemma logistico ed economico: conviene volare o prendere il treno ad alta velocità? Come riportato da Repubblica, per facilitare questa scelta Skyscanner ha introdotto una nuova funzionalità che aggrega e mette a confronto diretto, all’interno della medesima schermata di ricerca, le opzioni aeree e quelle ferroviarie. Un aggiornamento che permette all’utente di valutare immediatamente i tempi di percorrenza effettivi e le tariffe, superando la necessità di consultare separatamente i portali delle diverse compagnie di trasporto. L’integrazione risponde a un preciso mutamento nella domanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aereo o treno? Arriva il sistema che mette a confronto tempi e costi dei due mezzi di trasporto: come funziona il nuovo aggiornamento di Skyscanner

