Il film si intitola «Cime tempestose», dopotutto, e si notino le virgolette. E reinterpretare la storia anziché ricrearla fedelmente potrebbe essere la strategia giusta. La complessa struttura del romanzo, che si estende su più generazioni e viene raccontato per lo più attraverso flashback, l’ha reso notoriamente difficile da adattare (e comunque qualsiasi adattamento è destinato a non essere all’altezza della spettrale interpretazione in danza di Kate Bush). Anche il significato del romanzo non si presta a una lettura univoca. Heathcliff è un eroe romantico o un mostro? È l’amore o la vendetta a guidare la storia? E qual è il suo centro morale, sempre che ne abbia uno? Non è un romanzo sociale (Dickens era un suo contemporaneo), né un romanzo femminista (quello sarebbe stato Jane Eyre della sorella Charlotte).🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cime tempestose: 7 grandi differenze tra il libro e il film

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