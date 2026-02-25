A due settimane dall’uscita nelle sale italiane di “Cime tempestose” (rigorosamente virgolettato) della regista Emerald Fennell, il dibattito resta più acceso che mai. Da un lato c’è chi avrebbe preferito una maggiore fedeltà e aderenza al capolavoro di Emily Brontë, dall’altro c’è chi invece ha apprezzato la visione e l’interpretazione provocatoria della regista. Ma a conti fatti, il film è così diverso dal romanzo?. In verità Emerald Fennell è stata chiara: la sua intenzione non è mai stata quella di attenersi fedelmente alla trama del libro, non voleva fare un remake della storia, ma piuttosto catturare l’impatto emotivo e sensoriale che il libro ha avuto su di lei da giovane lettrice. Proprio per questo le differenze tra il romanzo e il film sono, in effetti, tante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Ritorno a CIME TEMPESTOSE: tutte le differenze tra il romanzo e il film di Emerald Fennell

