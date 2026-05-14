Sempre più persone svolgono le proprie attività online, spesso senza prestare attenzione alle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali. La loro identità digitale, composta da password, account e informazioni sensibili, può essere vulnerabile a minacce come furti di identità o attacchi informatici. In un mondo in cui il lavoro digitale cresce, anche la tutela di queste informazioni diventa un argomento centrale.

C’è una verità scomoda che molti preferiscono ignorare: la nostra identità digitale è diventata più importante del nostro badge aziendale, e allo stesso tempo molto più ‘in pericolo’. Lavoriamo da casa, da coworking, da aeroporti e reti che non controlliamo. Accediamo a sistemi cloud, piattaforme collaborative, strumenti di business critici con un semplice login. Ed è proprio lì che si gioca una delle partite più delicate della cybersecurity moderna. Quando parliamo di identità digitale non ci riferiamo a un concetto astratto. È l’insieme delle credenziali, dei profili e dei permessi che definiscono chi sei online e cosa ti è consentito fare. Nel lavoro da remoto e online, quell’identità è spesso l’unica barriera tra un’attività legittima e una compromissione grave.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Chi protegge la tua identità digitale quando lavori online?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Why Incognito Mode Doesn’t Actually Hide Anything.

Notizie correlate

Leggi anche: Sfida cliente: Ottimizza la tua strategia digitale per migliorare visibilità e engagement online.

Identità digitale e sicurezza: perché oggi l’accesso online è diventato un tema centraleNegli ultimi anni, il tema dell’identità digitale è entrato con forza nel dibattito pubblico.

Argomenti più discussi: Lunedì 25 Maggio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno; Terremoto in Sicilia, scosse nel Messinese: la più forte di magnitudo 2.8; 8 nomi unisex moderni e internazionali da amare nel 2026; Oroscopo di maggio 2026 segno per segno: il mese del bilancio gentile. La classifica di tutti i segni.

Se il mondo fosse abitato solo da #artisti e da lei Presidente, il mondo sarebbe un posto migliore, ma purtroppo ci sono anche gli altri - cit. Paolo #Sorrentino. Leccata pronunciata alla celebrazione della #SIAE al #Quirinale. Quindi chi dovrebbe comprare la x.com