Chi protegge la tua identità digitale quando lavori online?
Sempre più persone svolgono le proprie attività online, spesso senza prestare attenzione alle misure di sicurezza per la protezione dei dati personali. La loro identità digitale, composta da password, account e informazioni sensibili, può essere vulnerabile a minacce come furti di identità o attacchi informatici. In un mondo in cui il lavoro digitale cresce, anche la tutela di queste informazioni diventa un argomento centrale.
C’è una verità scomoda che molti preferiscono ignorare: la nostra identità digitale è diventata più importante del nostro badge aziendale, e allo stesso tempo molto più ‘in pericolo’. Lavoriamo da casa, da coworking, da aeroporti e reti che non controlliamo. Accediamo a sistemi cloud, piattaforme collaborative, strumenti di business critici con un semplice login. Ed è proprio lì che si gioca una delle partite più delicate della cybersecurity moderna. Quando parliamo di identità digitale non ci riferiamo a un concetto astratto. È l’insieme delle credenziali, dei profili e dei permessi che definiscono chi sei online e cosa ti è consentito fare. Nel lavoro da remoto e online, quell’identità è spesso l’unica barriera tra un’attività legittima e una compromissione grave.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Why Incognito Mode Doesn’t Actually Hide Anything.
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