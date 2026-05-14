Chi ha vinto Pechino Express 2026 | la coppia che ha trionfato in Giappone
I vincitori di Pechino Express 2026 sono i Raccomandati, la coppia composta da Chanel Totti e Filippo Laurino. La finale si è svolta a Kyoto, dove sono stati i primi a salire sul Tappeto Rosso. La coppia ha concluso la gara in anticipo rispetto agli altri concorrenti, aggiudicandosi così il premio finale. La trasmissione si è conclusa con la loro vittoria, dopo diverse tappe e sfide in Giappone.
I Raccomandati, Chanel Totti e Filippo Laurino, hanno vinto Pechino Express 2026, saltando per primi sul Tappeto Rosso a Kyoto. Al secondo posto Le Dj e al terzo I Veloci. La finale è andata in onda giovedì 14 maggio su SkyUno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pechino Express 2026 Data di inizio, coppie e novità
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14 ore di scalo a Pechino. reddit