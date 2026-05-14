Stasera si svolge la seconda finale della 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, con in gara il cantante danese Soren Torpergaard Lund. È lui il rappresentante della Danimarca, pronto a esibirsi con il brano intitolato For Vi Far Hjem. La sua partecipazione è stata annunciata in questa fase della competizione, che vede i vari artisti esibirsi per ottenere il passaggio alla fase successiva. Lund è noto per essere il cantante scelto dal suo paese per questa edizione del festival.

Soren Torpergaard Lund è il cantante danese che si esibirà stasera nella seconda finale della 70esima edizione dell’ Eurovision Song Contest con il brano For Vi Far Hjem. Soren Torpergaard Lund in gara all’Eurovision con il brano For Vi Far Hjem. Nato nel 1998, Soren è cresciuto nella piccola città danese di Gudme, a sud della Danimarca, dove a dieci anni debuttava sui palchi teatrali. A 17 anni ha fatto domanda per la Scuola nazionale danese di arti dello spettacolo, entrando nella storia come la persona più giovane mai accettata. Da lì ha iniziato a lavorare professionalmente come cantante, ballerino e attore, arrivando a recitare in alcune delle più grandi produzioni danesi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Soren Torpergaard Lund, il cantante che rappresenta la Danimarca all’Eurovision Song Contest

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Søren Torpegaard Lund all’Eurovision 2026, chi è il cantante della DanimarcaMentre l’Italia aspetta di fare il tifo per Sal Da Vinci all’Eurovision 2026, non passa inosservato uno degli artisti più magnetici.

Chi è Cosmò, il cantante in gara per l’Austria all’Eurovision Song ContestCosmò è il cantante austriaco, già qualificato per la finale dell‘Eurovision Song Contest sabato 16 maggio insieme ad Italia, Germania, Francia e...

Chi è Soren Torpergaard Lund, il cantante che rappresenta la Danimarca all’Eurovision Song ContestSoren Torpergaard Lund è il cantante danese che si esibirà stasera nella seconda finale ... msn.com

Søren Torpegaard Lund all’Eurovision 2026, chi è il cantante della DanimarcaSøren Torpegaard Lund è pronto a portare tutto il suo talento all’Eurovision 2026, cantando nella sua lingua d’origine il brano Før vi går hjem. dilei.it