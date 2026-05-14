JJ, cantante austriaco, ha conquistato l’Eurovision 2025 con la sua interpretazione. È un controtenore capace di arrivare a note tipiche di un soprano, combinando nello stesso brano elementi di musica pop e lirica. La sua voce si distingue per la capacità di passare tra registri diversi, creando un effetto unico sul palco. La performance ha ricevuto ampi consensi, portando l’Austria alla vittoria in questa edizione del festival europeo.

JJ è un controtenore con una voce che raggiunge le note di un soprano, fondendo abilmente elementi di pop e opera. Attualmente si esibisce all’ Opera di Stato di Vienna e continua i suoi studi presso l’Università Privata di Musica e Arte di Vienna (MUK). JJ si distingue non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo impegno nella rappresentazione della comunità queer, dichiarando apertamente il suo orientamento e portando un messaggio di inclusività sul palco dell’Eurovision. Cresciuto a Dubai, è lì che ha cominciato a mettere insieme gli elementi della propria passione musicale attraverso una combinazione di pop e opera. Il primo gli arrivava attraverso i karaoke con la famiglia, il secondo veniva dalla parte paterna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è JJ, il cantante dell’Austria che ha vinto l’Eurovision 2025

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Mi sembra tutto giustissimo quindi (Si stava letteralmente dicendo solo che in un evento simile si punti su -e venga quasi sempre ricompensato il portare- performance di impatto, dinamiche, che colpiscano/rimangano impresse rispetto a cantante statico sul x.com