Su Rai 1 va in onda una nuova serie ambientata in una storica villa, dove si svolgono le indagini di un commissariato recentemente inaugurato. La narrazione segue le vicende di vari personaggi coinvolti in misteriosi eventi che si svolgono tra le sale e i giardini della location. La produzione mostra un cast di poliziotti e figure che interagiscono all’interno di un contesto ricco di elementi suggestivi.

© US Rai Le porte di un nuovo commissariato si aprono su Rai 1 per presentare al pubblico poliziotti e indagini ambientate in una cornice piuttosto suggestiva. Parte questa sera dopo Affari Tuoi Buonvino – Misteri a Villa Borghese, serie Palomar con protagonista Giorgio Marchesi. Accanto a lui Serena Iansiti, ultimamente molto presente sul piccolo schermo e ora pronta finalmente per un ruolo diverso dai soliti; conosciamo il suo personaggio e il resto della squadra del Commissario Buonvino. Giorgio Marchesi è Giovanni Buonvino. © US Rai Grazie alle sue eccellenti capacità investigative e umane, Giovanni Buonvino poteva avere una brillante carriera in Polizia.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Buonvino – Misteri a Villa Borghese, tutti i personaggi

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