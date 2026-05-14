Celiachia salute e inclusione sociale | a Como un confronto tra istituzioni medici e cittadini
A Como si è tenuto un incontro dedicato alla celiachia, alla sua rilevanza sociale e alle sfide legate alla salute e all’inclusione. L’evento si è svolto nella Pinacoteca Civica e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, medici e cittadini. L’obiettivo era quello di approfondire temi legati alla condizione senza l’uso di previsioni o giudizi, offrendo uno spazio di confronto diretto e informativo. La giornata si inserisce nella settimana dedicata alla celiachia, promossa per sensibilizzare l’opinione pubblica.
Un pomeriggio dedicato alla salute, all’inclusione e alla qualità della vita delle persone celiache. Nella cornice della Pinacoteca Civica di Como si è svolto l’incontro “Celiachia e rilevanza sociale: salute, inclusione e territorio”, promosso nell’ambito della Settimana della Celiachia e capace. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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