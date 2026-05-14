Celiachia salute e inclusione sociale | a Como un confronto tra istituzioni medici e cittadini

A Como si è tenuto un incontro dedicato alla celiachia, alla sua rilevanza sociale e alle sfide legate alla salute e all’inclusione. L’evento si è svolto nella Pinacoteca Civica e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, medici e cittadini. L’obiettivo era quello di approfondire temi legati alla condizione senza l’uso di previsioni o giudizi, offrendo uno spazio di confronto diretto e informativo. La giornata si inserisce nella settimana dedicata alla celiachia, promossa per sensibilizzare l’opinione pubblica.

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Un pomeriggio dedicato alla salute, all’inclusione e alla qualità della vita delle persone celiache. Nella cornice della Pinacoteca Civica di Como si è svolto l’incontro “Celiachia e rilevanza sociale: salute, inclusione e territorio”, promosso nell’ambito della Settimana della Celiachia e capace. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Celiachia cronica, a Como medici e istituzioni a confronto su diagnosi e qualità della vitaComo dedica un intero pomeriggio alla celiachia con un’iniziativa che unisce informazione sanitaria, aggiornamento scientifico e inclusione sociale. Celiachia: Murelli (Lega), fare inclusione sociale, patologie alimentari toccano qualsiasi persona in qualsiasi etàVogliamo fare inclusione sociale e vogliamo far conoscere il lavoro che l’Intergruppo parlamentare su celiachia, allergie alimentari e AFMS ... radiocl1.it Celiachia, salute e inclusione sociale: a Como un confronto tra istituzioni, medici e cittadiniUn pomeriggio dedicato alla salute, all’inclusione e alla qualità della vita delle persone celiache. Nella cornice della Pinacoteca Civica di Como si è svolto l’incontro Celiachia e rilevanza sociale ... quicomo.it